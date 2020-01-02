Найтеплішим за історію спостережень в Києві став 2019 рік

Середньорічна температура 2019 року у Києві піднялась до 10,6 градусів, що на 2,9 градусів перевищує кліматичну норму, і таким чином він виявився рекордним з 1881 року. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

За даними обсерваторії, теплішими за норму виявилися всі 12 місяців. Особливо відзначився червень, середня температура якого досягла 23,6 градусів, і він став найтеплішим за період спостережень.

Також жодного разу не було, щоб у грудні температура повітря в Києві перевищувала 15 градусів тепла. Але цього року, а саме 18 грудня, вона піднялась до 15,2 градусів. Загалом же протягом року температурні рекорди було побито 36 разів, причому найбільше у червні - 11.

Найхолодніше було 9 січня 14,4 градусів морозу, найспекотніше - 13 серпня, коли температура у затінку досягала рівно 35,0 градусів тепла.

"Завдяки аномально теплому грудню, метеорологічна зима до столиці ще не завітала", - додали в обсерваторії.

За даними обсерваторії, опадів на проспекті Науки, 37 в Києві випало 521 мм, що відповідає 80% кліматичної норми. Однак розподілились вони дуже нерівномірно – понад півтори місячні норми у травні, а осінь у столиці посіла п’яту сходинку серед найсухіших з 1891 року. Недобір опадів спостерігався кожного місяця, починаючи із червня.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у січні 2020 року середня місячна температура в Україні очікується в межах 0-4 градусів морозу, в Криму до 3 градусів тепла, що на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, у Києві в грудні 2019 року було встановлено 9 температурних рекордів.