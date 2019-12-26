Кияни пережили найтеплішу ніч за 139 років спостережень

Фото: осінь у Києві (РБК-Україна)

У Києві за грудень вже оновлено дев'ять температурних рекордів

У ніч на 25 грудня у Києві стовпчик термометра не опустився нижче 4,4 градусів, що на 0,6 градусів тепліше ніж це було у 2014 році. Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія.

Як зазначили в обсерваторії, ніч на 25 грудня у Києві виявилась найтеплішою за 139 років спостережень.

"Це вже 9 температурних рекордів у грудні", - додали метеорологи.

Незважаючи на надзвичайно теплу другу половину грудня, він все ж таки уступає за кількістю температурних рекордів грудню 2015 року, в якому їх було 20.

Нагадаємо, у день Святого Миколая, 19 грудня 2019 року, в Києві оновлено три температурних рекорди.

Зазначимо, 18 грудня, після полудня стовпчик термометра піднявся до 15,2 градусів. За даними обсерваторії, це значення температури повітря стало найвищим за грудень у Києві за 139 років спостережень.

У понеділок, 23 грудня, середня температура становила 8,0 градусів тепла, що на 0,5 градусів вище попереднього рекорду температури повітря, який тримався з 2015 року.