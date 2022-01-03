Найбільші виклики в 2022 році будуть виходити від Росії та Ірану, - WSJ

Москва і Тегеран відчувають зовнішню політику адміністрації, яка в перший рік її існування була скоріше принциповою, ніж м'язистою.

Росія зосередила свої війська на кордоні з Україною. Іран продовжує збільшувати збагачення урану і наближатися до створення ядерної зброї.

Як пише в статті екскандидат у віцепрезиденти США від Демократичної партії Джо Ліберман, Росія і Іран висунули обурливі вимоги. Росія наполягає на тому, щоб Україну ніколи не приймали в Організацію Північноатлантичного договору і щоб НАТО ніколи не розміщувала війська або обладнання в якій-небудь країні колишнього радянського блоку, навіть якщо деякі з них тепер є членами НАТО.

Іран зажадав скасувати всі економічні санкції, засновані на його "ядерній зраді", порушеннях прав людини та підтримці терористичних груп.

Лідери РФ і Ірану керують двома "порожніми економіками".

"Вони діють як хулігани, тому що, як і більшість хуліганів, невпевнені в собі, і в обох є причини на це. США і їхні союзники мають привнести ці реалістичні погляди на Росію і Іран на переговори, щоб США не залякували на небезпечні компроміси тільки для досягнення угоди", - зазначає Ліберман.

Як США мають підійти до цих обговорень? По-перше, розуміючи, що Росія та Іран потребують угоди з США більше, ніж Вашингтон з ними, США мають брати участь з повною впевненістю в собі.

По-друге, вони не мають пред'являти вимог. США повинні пред'являти їм вимоги, тому що вони винні, а економіка і армія Заходу набагато сильніші.

"США повинні почати з вимоги, щоб Росія вивела свої війська від кордону з Україною, і щоб Іран припинив свою програму ядерних розробок і погодився на міжнародні інспекції. В іншому випадку не буде ніякого звільнення від економічних санкцій, які будуть посилюватися і розширюватися", - йдеться в статті.

По-третє, США мають надати Росії та Ірану докази того, що "США мають на увазі те, що говорять", надаючи оборонну і наступальну зброю Україні і нашим союзникам на Близькому Сході для захисту.

По-четверте, Захід має дати зрозуміти росіянам і іранцям, що, якщо хтось зробить кричущу помилку і зробить більш агресивні дії проти США, України, арабів або Ізраїлю, "ми відповімо і розгорнемо військові засоби для підтримки наших друзів, включаючи розвідку і авіацію".

Такі рішучі і чіткі дії принципового дипломатичного і військового керівництва США можуть уникнути поразок поколінь в Європі і на Близькому Сході і відновити міжнародний авторитет і надійність Америки. Це, своєю чергою, підвищило б внутрішню безпеку і процвітання, а також союзників США у всьому світі.

Великий римський полководець сказав: "Якщо хочеш миру, готуйся до війни". Це мудра порада, якій варто послідувати щодо Росії та Ірану у 2022 році".