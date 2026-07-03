Samsung полностью обновит Galaxy S27: что изменится в новых флагманах

Samsung готовит масштабное обновление для будущей линейки Galaxy S27, релиз которой намечен на первый квартал 2027 года. Гаджеты получат не только совершенно новые передние камеры, но и передовую технологию защиты конфиденциальности экрана.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Galaxy Club .

Апгрейд фронтальных камер и отказ от трехкратного зума

Начиная с 2023 года, когда вышел Galaxy S23 Ultra, Samsung фактически снизила разрешение селфи-камеры с 40 Мп (как у S22 Ultra) до 12 Мп. Скромный сенсор без существенных изменений продержался вплоть до актуального Galaxy S26 Ultra.

Однако в линейке Galaxy S27 корейский техногигант наконец-то исправил ситуацию. Модели Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra получат совершенно новый фронтальный сенсор на 16 Мп.

Аналитики предполагают, что Samsung может использовать квадратный датчик (подобно будущему iPhone 17 Pro), который позволит снимать фото и видео в портретной или ландшафтной ориентации без физического переворота смартфона.

Пока неизвестно, получат ли этот апгрейд более дешевые базовые версии S27 и S27+.

Радикальные изменения в основной камере Ultra-версии

Компания планирует полностью убрать 10-мегапиксельную камеру с 3-кратным оптическим увеличением.

Переход на цифру. Вместо отдельного оптического модуля для близких дистанций Samsung будет полагаться на цифровой зум высокого разрешения, реализуемый с помощью главного сенсора.

Экраны Flex Magic Pixel для защиты от любознательных глаз

Другим важным новшеством станет масштабирование функции Privacy Display. В серии Galaxy S26 эта фишка была эксклюзивом самой дорогой модели Ultra и вызвала немало критических замечаний из-за легкого понижения общего качества изображения.

Со всем тем, функция оказалась настолько востребована, что в 2027 году Samsung внедрит ее во все четыре модели линейки Galaxy S27.

Основой для этого станут новые AMOLED-панели Flex Magic Pixel. Они способны на программно-аппаратном уровне искусственно сужать углы обзора дисплея по желанию пользователя.

Как работает Privacy Display:

Когда функция активирована в настройках, содержимое экрана видит только человек, смотрящий на смартфон прямо. Для любого смотрящего сбоку дисплей будет казаться полностью черным или сильно затемненным.

Популярность этой технологии уже спровоцировала реакцию со стороны конкурентов из Китая, готовящих свои альтернативы:

Huawei разрабатывает собственное аппаратное решение, которое будет конструктивно отличаться от матриц Samsung.

Xiaomi планирует реализовать аналогичную защиту чисто программным методом на уровне операционной системы. Эта технология ожидается уже в линейке Xiaomi 18, которая выйдет в конце сентября вместе с новым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 6.