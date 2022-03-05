Samsung припиняє поставки телефонів і чіпів в Росію
Компанія Samsung заявила, що поставки телефонів, чіпів і побутової електроніки в Росію були припинені через вторгнення російських військ в Україну минулого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Таким чином південнокорейський технологічний гігант приєднався до списку компаній, що зростає, від Apple до Microsoft, які призупинили поширення своєї продукції на території РФ.
"Ми думаємо про всіх, хто постраждав, і наш пріоритет - забезпечити безпеку всіх наших співробітників і їх сімей", - йдеться в заяві Samsung.
Компанія жертвує 6 мільйонів доларів, у тому числі 1 мільйон доларів на побутову електроніку, на гуманітарну діяльність в Україні.
Зазначимо, що компанії-гіганти, які вийшли і виходять з Росії наступні: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а це Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.
Росію "забанили": Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay.
Також в Росії заблокували багато ЗМІ, Facebook і Twitter.
Напруженість посилилася в п'ятницю, 4 березня, після того, як Україна заявила, що російські війська атакували Запорізьку атомну електростанцію. Такі дії Росії викликали заклики до ще більш жорсткої відповіді на агресію Кремля.
ЄС, США і Великобританія склали великий список санкцій, щоб ізолювати РФ у фінансовому, економічному і технологічному плані.
Крім побоювань з приводу війни, робота в Росії стала складним завданням для сторонніх компаній, враховуючи санкції, заборону США на операції з Центральним банком країни і різке падіння рубля.
Нагадаємо, Мінцифра закликала Sony і Microsoft відключити акаунти гравців в РФ і Білорусі.
Ми також писали про те, що Bloomberg, CNN і BBC призупиняють роботу в Росії через закон про "фейки".
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