Samsung припиняє поставки телефонів і чіпів в Росію

Компанія Samsung заявила, що поставки телефонів, чіпів і побутової електроніки в Росію були припинені через вторгнення російських військ в Україну минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Таким чином південнокорейський технологічний гігант приєднався до списку компаній, що зростає, від Apple до Microsoft, які призупинили поширення своєї продукції на території РФ.

"Ми думаємо про всіх, хто постраждав, і наш пріоритет - забезпечити безпеку всіх наших співробітників і їх сімей", - йдеться в заяві Samsung.

Компанія жертвує 6 мільйонів доларів, у тому числі 1 мільйон доларів на побутову електроніку, на гуманітарну діяльність в Україні.

Зазначимо, що компанії-гіганти, які вийшли і виходять з Росії наступні: Apple, Audi, Chevrolet, Cadillac, Coca Cola, Danone, Dell, DHL, Ericsson, Форд, HP, Harley Davidson, General Motors, Jaguar, Lenovo, LinkedIn, Maersk (а це Ali express і ASOS), Nike, Scania, Porsche, Renault, OnlyFans, AMD, Adobe, BMW, Dropbox (через кілька днів), FedEx, Intel, Mercedes, Nestle.

Росію "забанили": Apple Pay, Amazon, CEX Io, Etsy, Facebook (бан акаунтів медіа РФ), Google Pay, Google Maps, Instagram (блокування пропаганди), Paysera, Samsung pay.

Також в Росії заблокували багато ЗМІ, Facebook і Twitter.

Напруженість посилилася в п'ятницю, 4 березня, після того, як Україна заявила, що російські війська атакували Запорізьку атомну електростанцію. Такі дії Росії викликали заклики до ще більш жорсткої відповіді на агресію Кремля.

ЄС, США і Великобританія склали великий список санкцій, щоб ізолювати РФ у фінансовому, економічному і технологічному плані.

Крім побоювань з приводу війни, робота в Росії стала складним завданням для сторонніх компаній, враховуючи санкції, заборону США на операції з Центральним банком країни і різке падіння рубля.