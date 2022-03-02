Мінцифра закликала Sony і Microsoft відключити акаунти гравців в РФ і Білорусі

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до компаній Sony і Microsoft. Він попросив їх відключити акаунти гравців в РФ і Білорусі і заборонити платежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter .

"Sony і Microsoft, ви напевно знаєте про те, що зараз відбувається в Україні. Росія оголосила війну Не Україні, а всьому цивілізованому світу. Якщо ви підтримуєте людські цінності, ви повинні жити на російському ринку", - написав він.

При цьому він висловив надію, що компанії зроблять все можливе, щоб захистити Україну, Європу і весь демократичний світ від російської агресії.

"Я закликаю тимчасово заблокувати всі російські і білоруські акаунти, тимчасово припинити участь російських і білоруських команд і геймерів у всіх міжнародних змаганнях з е-спорту і скасувати всі міжнародні заходи, що проходять на території Росії і Білорусі", - заявив міністр.