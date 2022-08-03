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Samsung в декількох країнах Європи прибрала букву "Z" з назв смартфонів

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Середа 03 серпня 2022 22:19
Samsung в декількох країнах Європи прибрала букву "Z" з назв смартфонів Фото: Samsung у кількох країнах Європи прибрала букву "Z" з назв смартфонів (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Компанія Samsung почала прибирати букву "Z" з назв смартфонів. Зокрема, такий ребрендинг вже був здійснений в країнах Балтії та Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання NotebookCheck.

На офіційних сайтах Samsung в Литві, Латвії, Естонії та України смартфон Galaxy Z Fold3 5g тепер називається Galaxy Fold3 5g, А Galaxy Z Flip3 5g - Galaxy Flip3 5g.

Samsung в декількох країнах Європи прибрала букву &quot;Z&quot; з назв смартфонівСайт Samsung в Литві (скріншот)

За інформацією видання, така ініціатива південнокорейської компанії може бути пов'язана з війною в Україні, оскільки військові країни-агресора наносять цю букву на свою техніку.

При цьому на офіційному сайті Samsung у Росії та низці інших країн Європи таких змін поки не спостерігається.

Samsung в декількох країнах Європи прибрала букву &quot;Z&quot; з назв смартфонівСайт Samsung в Росії (скріншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Росії користувачі продукції Samsung почали масово скаржитися на блокування гаджетів.

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