RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Samsung научила смартфоны и часы предупреждать о ранней деменции

Samsung представит сервис для отслеживания когнитивного здоровья (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

В сентябре Samsung рассказала о технологии, которая с помощью смартфона и смарт-часов может отслеживать работу мозга и предупреждать о ранних признаках деменции. Уже в следующем месяце эта технология может стать доступной пользователям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.

Что известно

По информации Chosun Biz, на выставке CES 2026 компания представит сервис Brain Health. Он будет анализировать ежедневные данные со смартфона и носимого устройства для выявления изменений когнитивных функций. В частности, сервис сможет отслеживать голос, походку и режим сна пользователя.

Первоначально Samsung также упоминала возможность анализа шаблонов сообщений, скорости печати и использования приложений, однако в последнем отчете эти показатели не упоминаются.

Сервис Brain Health способен предоставлять "профилактические меры", если фиксируются ранние признаки деменции или общего снижения когнитивных способностей. Он также сможет оповещать лиц, осуществляющих уход, в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, пользователю будут доступны персонализированные программы тренировки мозга, ориентированные на улучшение когнитивных навыков.

Для защиты данных Samsung будет использовать Samsung Knox и хранить информацию локально на устройстве, чтобы повысить безопасность и конфиденциальность.

Точная дата релиза Brain Health пока неизвестна. Разработка сервиса "фактически завершена", но компания проводит клиническую проверку совместно с медицинскими учреждениями.

"Мы рассматриваем конкретные сроки выпуска и сферы применения, но планируем вывести сервис на передний план по мере развития функций здравоохранения", - отметил представитель Samsung.

Ранее мы писали о том, какие 5 Android-смартфонов оказались мощнее Galaxy S25 Ultra и чем они превосходят главный флагман Samsung.

Также у нас есть материал о 4 типах головоломок, которые реально помогают улучшить память и концентрацию.

Кроме того, мы рассказывали о новых очках виртуальной реальности Samsung и о том, что делает их уникальными на рынке.

Читайте РБК-Украина в Google News
SamsungдеменцияЗдоровьеГаджетыЧасы