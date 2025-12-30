Samsung научила смартфоны и часы предупреждать о ранней деменции

Что известно

По информации Chosun Biz, на выставке CES 2026 компания представит сервис Brain Health. Он будет анализировать ежедневные данные со смартфона и носимого устройства для выявления изменений когнитивных функций. В частности, сервис сможет отслеживать голос, походку и режим сна пользователя.

Первоначально Samsung также упоминала возможность анализа шаблонов сообщений, скорости печати и использования приложений, однако в последнем отчете эти показатели не упоминаются.

Сервис Brain Health способен предоставлять "профилактические меры", если фиксируются ранние признаки деменции или общего снижения когнитивных способностей. Он также сможет оповещать лиц, осуществляющих уход, в случае чрезвычайной ситуации.

Кроме того, пользователю будут доступны персонализированные программы тренировки мозга, ориентированные на улучшение когнитивных навыков.

Для защиты данных Samsung будет использовать Samsung Knox и хранить информацию локально на устройстве, чтобы повысить безопасность и конфиденциальность.

Точная дата релиза Brain Health пока неизвестна. Разработка сервиса "фактически завершена", но компания проводит клиническую проверку совместно с медицинскими учреждениями.

"Мы рассматриваем конкретные сроки выпуска и сферы применения, но планируем вывести сервис на передний план по мере развития функций здравоохранения", - отметил представитель Samsung.