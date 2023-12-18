ua en ru
Пн, 18 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Самоуничтожился: российский танк Т-80 взорвался на мине в Белгородской области, есть погибший

Россия, Понедельник 18 декабря 2023 07:46
UA EN RU
Самоуничтожился: российский танк Т-80 взорвался на мине в Белгородской области, есть погибший Фото: в Белгородской области взорвался российский танк Т-80 (wikimedia)
Автор: Максим Шушко

В Белгородской области РФ на противотанковой мине взорвался российский танк Т-80. Танкист погиб, также есть раненый.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский Telegram-канал Astra.

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 16 декабря, в Валуйском городском округе. В 4 километрах от села Карабаново, недалеко от границы Белгородской области РФ с Украиной, военнослужащий российской оккупационной армии управляя танком Т-80 наехал на мину.

В результате этого боевая машина была полностью уничтожена, танкист погиб, еще один военный ранен.

Самоуничтожился: российский танк Т-80 взорвался на мине в Белгородской области, есть погибший

"Хлопок" в Белгородской области РФ

В воскресенье, 17 декабря, российские партизаны уничтожили взводный опорный пункт войск РФ в Белгородской области. Легион "Свобода России" сообщил, что это его бойцы совершили рейд, выполнили все поставленные задачи и успешно вернулись на территорию Украины.

Также на неделе бойцы этого легиона, борющиеся на стороне Украины, уничтожили в Белгородской области вражеский комплекс дальней визуальной разведки Муром-П.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Белгородская область
NEWS
СБУ открыла дело из-за прослушки Залужного и раскрыла подробности
СБУ открыла дело из-за прослушки Залужного и раскрыла подробности
DAILY
Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ось зла под санкциями. Как КНДР и Иран встали на военные рельсы и сможет ли это сделать РФ