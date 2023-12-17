ua en ru
Вс, 17 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Вызвали панику. Противники режима РФ атаковали позиции россиян в Белгородской области

Билгоро, Воскресенье 17 декабря 2023 19:06
UA EN RU
Вызвали панику. Противники режима РФ атаковали позиции россиян в Белгородской области Фото: российские партизаны совершили атаку в Белгородской области РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские партизаны уничтожили взводный опорный пункт российских войск в Белгородской области Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

"Противники кремлевского режима совершили атаку в Белгородской области", - сообщили в разведке.

ГУР МО сообщило о факте боевых столкновений вблизи населенного пункта Теребрено Белгородской области.

В результате атаки, которую совершили российские партизаны в Белгородской области уничтожен взводный опорный пункт российских войск.

"Неожиданное нападение на позиции подразделений армии террористической России вызвало паническую реакцию среди личного состава местного гарнизона", - пояснили в ГУР.

Разведка рассказала, что в следствие атаки партизан, по приказу командиров российских войск был открыт хаотичный артиллерийский огонь по окрестным селам.

Работа партизан на территории России и на оккупированных территориях Украины

Партизаны с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину усложняют жизнь оккупантам. Спецоперации подполья проходят как на оккупированных территориях Украины, так и в России.

Мы сообщали, что на этой неделе борющиеся на стороне Украины бойцы Легиона "Свобода России" уничтожили в Белгородской области вражеский комплекс дальней визуальной разведки "Муром-П".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация окупанти Война России против Украины
NEWS
Альтернативы мобилизации нет. Буданов назвал причину
Альтернативы мобилизации нет. Буданов назвал причину
DAILY
Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Валютные качели или НБУ против Минфина: кто победит в борьбе за курс и бюджет