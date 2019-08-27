Самовисуванці у Раді створюють групу і пропонують кандидата на віце-спікера

Обрані на виборах до Ради нардепи-самовисуванці створюють свою депутатську групу, а також пропонують кандидата на посаду другого віце-спікера. Про це журналістам заявив обраний нардеп Дмитро Лубинець, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогодні самовисуванці продовжують переговори про формування депутатської групи. Відзначимо, Лубинця називають координатором процесу створення депутатської групи з числа мажоритарників. Він також підкреслив, що самовисуванці запропонували свого кандидата на посаду другого віце-спікера.

"Як представники народних депутатів, обраних в одномандатних виборчих округах шляхом самовисування, ми висунули на віце-спікера кандидатуру Ірини Констанкевич", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що партія "Європейська солідарність" планує запропонувати кандидата на посаду віце-спікера Верховної Ради.

"Сьогодні відбудеться засідання фракції. Після того, вже з певною кандидатурою, ми її представимо письмово на керівництво підготовчої групи", - заявив Герасимов. Крім того, один з лідерів партії зазначив, що "ЄС" висунула Ахтема Чийгоза на посаду голови комітету ВР з прав людини.

У той же час минулого тижня політична партія "Батьківщина" відмовилася від своєї кандидатури на посаду віце-спікера Верховної Ради нового скликання.

