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Самому идти не нужно? В Минобороны объяснили, когда надо проходить ВВК

Фото: в Минобороны розъяснили механизм прохождения ВЛК для бывших ограниченно пригодных (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Ограниченно пригодным военнообязанным в связи с отменой этого статуса, нужно в течение 9 месяцев пройти ВВК. Направление на комиссию должен выдать ТЦК, но есть нюанс.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий директора Департамента здравоохранения министерства обороны Украины Оксаны Сухоруковой в эфире телемарафона.

"Осмотр люди (ограниченно пригодные, - ред) должны пройти в течение 9 месяцев с даты вступления закона. Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек стоит на учете", - рассказала она.

То есть, по ее словам, механизм такой - военнообязанный стоит на учете в ТЦК. В свою очередь, у ТЦК есть информация о статусе "ограниченно пригодный" этого военнообязанного. И ТЦК должен сообщить человеку, когда он должен пройти ВЛК и выдать направление.

В то же время Сухорукова указала на немаловажный момент.

"В любом случае я хочу подчеркнуть, что народные депутаты возложили обязанность перепройти ВВК на граждан. То есть если к вам не приходит в течение длительного периода времени уведомление от ТЦК, то следует пойти и обновить свои данные самостоятельно", - констатировала чиновник.

Отмена статуса "ограниченно пригодный" в Украине

В начале апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий статус "ограниченно пригодный" в Украине. Для этой категории военнообязанных теперь есть 9 месяцев для прохождения и актуализации по ВВК.

Для более корректного разделения бывших "ограниченно пригодных" между "пригодными" и "непригодными", Минобороны внесло изменения в соответствующий приказ № 402, который регламентирует перечень заболеваний, регулирующий пригодность к службе.

Теперь для оценки состояния здоровья военнообязанного используются как наличие самих заболеваний, так и степень нарушения функций, вызванных ими. Подробнее - в материале.

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