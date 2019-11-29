Літаки Boeing 737 Max не відновлять польоти цього року, - NYT

Компанія Boeing не відновить польоти літаків серії 737 Max до кінця 2019 року через затримку в процесі надання дозволу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Times.

Як повідомляється, попри очікування компанії, літаки Boeing 737 Max не зможуть відновити польоти в цьому році. Існує вірогідність, що заборона на польоти збережеться і в 2020 році у зв'язку з випробуваннями, які має завершити компанія Boeing.

"Хоча Boeing публічно висловив очікування, що Федеральне авіаційне управління США почне процес поновлення польотів лайнерів цього року, наразі це, за оцінками фахівців, є малоймовірним. Водночас більш вірогідним виглядає, що утримання на землі літаків продовжиться і в 2020 році, враховуючи серію випробувань, які має завершити Boeing", - розповіли в NYT.

Крім того, в американському авіарегуляторі вважають, що процес надання дозволу на відновлення польотів Boeing 737 Max може тривати до кінця січні 2020 року, поки не будуть затверджені вимоги до підготовки пілотів.

Нагадаємо, 29 жовтня 2018 року в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сираита, у цього літака раніше були технічні неполадки, які проявилися під час перельоту з острова Балі в Джакарти. На борту перебували 189 осіб.

10 березня в авіакатастрофі літака Boeing 737 Max в Ефіопії загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільше число громадян Кенії і Канади. Літак розбився незабаром після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба.

Після цього Німеччина, Франція і Нідерланди та інші країни закрили повітряний простір для літаків Boeing 737 MAX. Почалася експертиза літаків, яка триває досі.