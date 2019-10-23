Слідчі назвали причину катастрофи Boeing 737 MAX в Індонезії

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Механічні та конструкторські збої системи управління були основною причиною авіакатастрофи

Причиною загибелі 189 пасажирів та екіпажу літака Boeing 737 MAX, який впав у Яванське море 29 жовтня 2018 року, став збій системи управління польотом на борту авіалайнера. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hindustan Times.

Як повідомляється, механічні та конструкторські збої системи управління були основною причиною авіакатастрофи.

"Механічні і конструкторські збої системи управління польотом Boeing 737 MAX були основною причиною катастрофи літака Lion Air минулого року", - розповіли індонезійські слідчі на брифінгу про висновках слідства.

Деякі родичі загиблих обурені тим, що слідчі не планують звинувачувати американського виробника літаків компанії Boeing або авіаперевізника в катастрофі у своєму заключному звіті про аварії, який може бути оприлюднений в найближчу п'ятницю.

Нагадаємо, 29 жовтня в Індонезії розбився пасажирський лайнер Boeing 737 авіакомпанії Lion Air, що летів з Джакарти в Панкалпінанг. За словами гендиректора Lion Air Group Едварда Сираита, у цього літака раніше були технічні неполадки, які проявилися під час перельоту з острова Балі в Джакарти. За попередніми даними, на борту перебували 189 осіб. За даними індонезійського управління цивільної авіації, незабаром після зльоту пілоти виходили на контакт з диспетчером і просили повернутися в аеропорт.