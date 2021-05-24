Літакам білоруських авіакомпаній можуть заборонити посадку в аеропортах ЄС, - Bloomberg

За даними джерела, можливі заходи можуть включати припинення польотів над Білоруссю, заборону національної авіакомпанії країни приземлятися в аеропортах ЄС і блокування наземного транзиту в ЄС з Білорусі.

ЄС вже працював над додатковим пакетом санкцій у зв'язку зі спірними виборами в Білорусі минулого року і тепер розгляне можливість посилення тиску.

Разом з тим, за словами високопоставленого чиновника, близького до європейських переговорів, з можливих варіантів дій ЄС санкції проти фізичних і юридичних осіб, ймовірно, будуть найпростішими. За словами чиновника, інші варіанти, такі як припинення всіх польотів авіакомпаній ЄС над Білоруссю і припинення всього транзиту, включаючи наземні перевезення, між Білоруссю і ЄС, спричинять за собою збільшення витрат для європейських компаній.