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Літак Пелосі вилетів у невідомому напрямку, а в Малайзію прибув ще один спецборт США

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Куала-Лумпур, Вівторок 02 серпня 2022 13:42
Літак Пелосі вилетів у невідомому напрямку, а в Малайзію прибув ще один спецборт США Фото: Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

До Малайзії прибув ще один урядовий літак США. Він може бути використаний для супроводу польоту спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Global Times.

У вівторок літак Пелосі прибув до Малайзії. Однак, згідно з даними компанії з дистанційного геопросторового аналізу Mizar Vision, туди ж прибув другий урядовий літак США SPAR20.

За словами експертів, цей крок може бути використаний для супроводу літака Пелосі на Тайвань або ж бути спрямований на заміну попереднього спецборту.

У той же час, згідно з даними Flightradar24, урядовий літак SPAR19, який привіз Пелосі в Малайзію, вже вилетів звідти і рухається в невідомому напрямку.

Літак Пелосі вилетів у невідомому напрямку, а в Малайзію прибув ще один спецборт США

Нагадаємо, візит Ненсі Пелосі на Тайвань може відбутися 2 серпня.

На тлі цієї інформації Китай знову попередив США, що військові КНР "не будуть сидіти склавши руки" у разі візиту "чиновника № 3 в уряді США" на Тайвань.

У відповідь на погрози держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що якщо Китай створить будь-яку напругу під час можливого візиту американського політика на острів, то відповідальність буде повністю лежати на Пекіні.

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