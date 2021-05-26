Літак "Бєлавіа" не може вилетіти з Білорусі. Він летів до Барселони, але кружляє біля кордону

Повідомляється, що за даними Flightradar, літак рейсу Мінськ - Барселона вилетів о 13:30, але досі не покинув повітряний простір Білорусі. Згідно з актуальними даними, він кружляє в небі над Брестською областю.

Білоруське бюро "Радіо Свобода" припускає, що літак не пускають у повітряний простір Польщі, але офіційного підтверджень цьому немає. Крім того, білоруський портал TUT.BY звернувся за коментарем до авіакомпанії, але поки там немає інформації.

Також, можливо, він робить кола, щоб скинути паливо і мати допустиму масу для посадки.

Фото: літак "Бєлавіа" не може покинути територію Білорусі

Оновлене від 14:55

Кілька хвилин тому літак "Бєлавіа" рейсом Мінськ - Варшава увійшов в повітряний простір Польщі. А літак Мінськ - Барселона продовжує кружляти в білоруському небі.