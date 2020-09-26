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Літак АН-26 спробують зібрати у початковий стан

Автор: Игорь Литвиненко

Уламки літака АН-26, що зазнав аварії під Харковом, доставлять на спеціальний майданчик. Експерти спробують зібрати літак в початковий стан.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

За його словами, транспортування уламків літака розпочнеться лише після того, як завершиться процедура з тілами загиблих.

"У нас в плані в першу чергу отримати бортовий самописець, щоб на підставі цього самописця зробити аналіз останніх хвилин життя цього транспорту. Після цього літак буде доставлений на спеціальний майданчик, де буде проведена фахівцями максимальне розбирання його в початковий стан", - сказав Уруський.

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Він додав, що поки уламки літака нікуди не вивозили через те, що тривають слідчі дії на місці катастрофи.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії вчора біля Чугуєва в 20:45. Він здійснював навчальні польоти. На борту знаходилися 27 осіб, з них 20 - курсанти харківського військового університету. 26 людей загинули.

Раніше РБК-Україна писало, що місце катастрофи будуть обстежувати ще мінімум два дні.

При цьому по даній справі слідчою групою вже призначено понад 50 експертиз.

Зазначимо, зараз ДБР розглядає чотири причини авіакатастрофи. Більш детально про можливі причини трагедії читайте в матеріалі РБК-Україна.

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Новини України авиакатастрофаАН-26