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У справі про катастрофу АН-26 призначили понад 50 експертиз

Чугуїв, Субота 26 вересня 2020 15:27
У справі про катастрофу АН-26 призначили понад 50 експертиз
Фото: місце катастрофи (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Слідча група призначила вже більш ніж 50 експертиз по справі про авіакатастрофу літака АН-26 в Харківській області. До складу групи входять понад 50 слідчих.

Про це під час засідання Кабміну заявив голова урядової комісії з розслідування причин катастрофи, віце-прем'єр-міністр Олег Уруський.

Також власну комісію для розслідування причин катастрофи створило Міністерство оборони.

"На місці аварії працює слідча група на чолі з Державним бюро розслідувань - понад 50 слідчих. Призначено вже на сьогодні понад 50 експертиз різного плану", - сказав Уруський.

Він додав, що слідчі органи здійснили виїмку всіх документів.

"Всі документи збережені і будуть залучені до проведення відповідних слідчих дій", - сказав голова урядової комісії.

Нагадаємо, військовий літак АН-26 зазнав аварії вчора біля Чугуєва в 20:45. Він здійснював навчальні польоти. На борту знаходилися 27 осіб, з них 20 - курсанти харківського військового університету. 26 людей загинули.

Також РБК-Україна писало, що місце катастрофи будуть обстежувати ще мінімум два дні.

Крім цього повідомлялося, що ідентифікація тіл загиблих може тривати до 3 тижнів.

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Новини України Надзвичайні події авиакатастрофаАН-26экспертиза
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