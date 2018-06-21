Літак Air India екстрено сів через витік в гідравлічній системі

Витік стався, коли літак знаходився в повітрі

В Мумбаї літак Air India здійснив екстрену посадку через витік в гідравлічній системі. Про це повідомляє газета Financial Express.

Як наголошується, літак вилетів з міста Ахмадабад і попрямував в Маскат. У момент інциденту на його борту були 176 пасажирів.

Так, під час екстреної посадки ніхто з них не постраждав, і вони продовжать свій політ на іншому літаку.

Повідомляється, що борт вирішили посадити пілоти. Разом з тим, за попередніми даними, витік стався, коли повітряне судно знаходилося в повітрі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у варшавському аеропорту Шопена у середу о 18 годині (за київським часом) аварійно сів літак типу Bombardier компанії LOT, який здійснював політ за маршрутом Варшава-Рига.

Так, пілот літака прийняв рішення про повернення повітряного судна до Варшави у зв'язку з аварією системи шасі. Після старту літака виявилося, що несправним є датчик системи шасі. Отже, пілот розвернув літак і після двох контрольних кіл над аеропортом здійснив посадку.