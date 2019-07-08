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На саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії

Новини » Політика    08.07.2019 - 10:20
На саміті Україна-ЄС обговорять санкції проти Росії
Фото: Микола Точицький (УНІАН)

В порядку денному також питання розширення інтеграції України в ЄС

В остаточному документі 21 -го саміту "Україна - ЄС" враховано до 99% побажань України. Про це заявив Надзвичайний і повноважний посол в королівстві Бельгія, представник України при ЄС Микола Точицький, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, йдеться про територіальну цілісність, і про санкції щодо РФ через паспортизацію окупованих Донецької та Луганської областей.

"Саміт сьогодні відбудеться. Вже готовий проект документу саміту. Це документ трьох президентів і остаточне слово буде за ними. В цілому, 99% побажань України у документі було враховано. Йдеться і про територіальну цілісність, і про санкції до РФ, включаючи і можливі санкції в частині нещодавних ініціатив паспортизації. Надзвичайно важливо, що на саміті буде обговорено питання допомоги Приазов'ю; Питання розслідування справи літака МН-17;", - заявив Точицький.

За його словами, в порядку денному також питання розширення інтеграції України в ЄС.

"Це стосується і поєднання енергетичних ринків в майбутньому, інтегрування цифрового ринку. Крім цього, з огляду на те, що у нас доволі позитивна динаміка безвізового режиму, ми розпочали діалог в частині співпраці юстиції і іншого. Звісно, що ми не обійдемо питання Антикорупційного суду, будемо говорити і про електронні декларації. Все це в порядку денному саміту", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться саміт "Україна-ЄС". Головувати на саміті Україна-ЄС будуть президент України Володимир Зеленський, президент Європейської ради Дональд Туск і президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер.

 

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