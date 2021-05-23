На саміті лідерів країн ЄС обговорять нові санкції проти Росії

На саміті лідерів країн Євросоюзу обговорять введення нових санкцій проти Росії , в тому числі економічних. Учасники зберуться наступного тижня.

Вона сказала, що нові санкції повинні також стати відповіддю на вибухи в Чеській Врбетиці в жовтні 2014 року, до яких причетні російські спецслужби.

"Законні вимоги Європейського союзу до російської сторони повторюються: припинення гібридних атак і кібератак, дотримання прав людини, особливо щодо Олексія Навального, а також виконання Мінських угод", - сказала Йоурова.

Йоурова додала, що розчарована підходом низки інших європейських країн і очікує від них більш різкої реакції. При цьому політик стверджує, що ЄС не хоче конфронтації з Росією.