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На саміті лідерів країн ЄС обговорять нові санкції проти Росії

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Брюссель, Неділя 23 травня 2021 06:20
На саміті лідерів країн ЄС обговорять нові санкції проти Росії Фото: на саміті лідерів країн Євросоюзу обговорять нові антиросійські санкції (csamir.com)
Автор: Артур Родивилов

На саміті лідерів країн Євросоюзу обговорять введення нових санкцій проти Росії, в тому числі економічних. Учасники зберуться наступного тижня.

Про це заявила заступник голови Європейської комісії Віра Йоурова в інтерв'ю "Чеському радіо".

Вона сказала, що нові санкції повинні також стати відповіддю на вибухи в Чеській Врбетиці в жовтні 2014 року, до яких причетні російські спецслужби.

"Законні вимоги Європейського союзу до російської сторони повторюються: припинення гібридних атак і кібератак, дотримання прав людини, особливо щодо Олексія Навального, а також виконання Мінських угод", - сказала Йоурова.

Йоурова додала, що розчарована підходом низки інших європейських країн і очікує від них більш різкої реакції. При цьому політик стверджує, що ЄС не хоче конфронтації з Росією.

Як повідомляло РБК-Україна, Чеська Республіка видворила 18 співробітників російського посольства, оскільки розслідування встановило зв'язок російської розвідки з вибухом на складі боєприпасів в 2014 році.

Це викликало найбільшу напруженість з Росією з моменту закінчення комуністичного правління 1989 року, коли Прага десятиліттями перебувала під пануванням Москви.

До вибухів у 2014 році причетні шпигуни ГРУ Олександр Мішкін та Анатолій Чепіга.

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