На саміті G7 підтримали Україну і пообіцяли стежити за агресією РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан "на полях" саміту G7 обговорили Росію, Україну, а також ситуацію в Чаді, Камеруні і Лівані.

"Держсекретар і міністр закордонних справ також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку США і Франції, погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України", - наголошується в повідомленні.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і "Північний потік-2". Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.

"Держсекретар США також висловив рішучу опозицію газопроводу "Північний потік-2". Держсекретар і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться в повідомленні.