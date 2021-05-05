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На саміті G7 підтримали Україну і пообіцяли стежити за агресією РФ

Автор: Артур Родивилов

На саміті "Великої сімки" в Лондоні підтвердили підтримку суверенітету України. Держсекретар США і глави МЗС Німеччини і Франції продовжать стежити за російською агресією.

Про це йдеться на сайті Держдепу США.

Держсекретар США Ентоні Блінкен і глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан "на полях" саміту G7 обговорили Росію, Україну, а також ситуацію в Чаді, Камеруні і Лівані.

"Держсекретар і міністр закордонних справ також підтвердили незмінну підтримку суверенітету України з боку США і Франції, погодилися уважно стежити за агресією Росії проти України", - наголошується в повідомленні.

Глава МЗС Німеччини Хайко Маас і держсекретар США також обговорили Україну і "Північний потік-2". Міністр закордонних справ Німеччини підкреслив важливість підтримки України перед обличчям агресії РФ.

"Держсекретар США також висловив рішучу опозицію газопроводу "Північний потік-2". Держсекретар і Маас підкреслили важливість трансатлантичного співробітництва перед обличчям дестабілізуючої діяльності Росії, Китаю та Ірану", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше радник Байдена Джейк Салліван заявляв, що Байден на зустрічі з Путіним має намір обговорити ситуацію навколо України.

Як заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, зустріч Путіна і Байдена планується на це літо, але точної дати поки немає.

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