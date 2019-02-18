Саміт Вишеградської групи в Ізраїлі скасували

Саміт скасували через відмову Польщі

Саммит Вышеградской группы (V4), который должен был пройти 19 февраля в Иерусалиме (Израиль), не состоится из-за отказа Польши. Об этом заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает РБК-Украина со ссылкой на ceskenoviny.

По его словам, саммит Вышеградской группы теперь, скорее всего, состоится во второй половине года под председательством Чехии. Бабиш также отметил, что в Израиле пройдут двусторонние переговоры, так как премьеры Словакии и Венгрии уже прибыли.

"Мы более или менее согласны с тем, что встреча V4 может состояться только во второй половине этого года", - отметил Бабиш.

Напомним, ранее сообщалось, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий отменил участие Польши в саммите Вышеградской четверки. Он объяснил свое решение недопустимым высказыванием главы МИД Израиля Исраэля Каца, который в эфире одной из радиостанций заявил, что "поляки впитывали антисемитизм с молоком матери".

Отметим, на прошлой неделе на конференции по Ближнему Востоку в Варшаве премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул причастность поляков к Холокосту во время Второй мировой войны.