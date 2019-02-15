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Дуда пригрозив перенести саміт V4 з Єрусалиму після слів Нетаньяху

Новини » Політика    15.02.2019 - 09:22
Дуда пригрозив перенести саміт V4 з Єрусалиму після слів Нетаньяху
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/kancelariaprezydentarp)

Раніше Нетаньяху заявив про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни

Президент Польщі Анджей Дуда погрожує перенести з Єрусалиму саміт Вишеградської четвірки (V4), якщо підтвердяться словами прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху про причетність поляків до Голокосту під час Другої світової війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Дуди.

Дуда зазначив, що готовий перенести зустріч лідерів країн Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина і Чехія), яка має відбутися 19 лютого у Єрусалимі.

"Якщо заява прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху звучала так, як повідомляють ЗМІ, я готовий зробити резиденцію президента Польщі - замок у Віслі - місцем зустрічі Вишеградської групи. Ізраїль не є хорошим місцем для зустрічі в такому разі, незважаючи на попередні домовленості", - підкреслив Дуда.

Дуда пригрозив перенести саміт V4 з Єрусалиму після слів Нетаньяху

 

Відзначимо, за даними газети Haaretz, Нетаньяху у спілкуванні з журналістами на конференції по Близькому Сходу у Варшаві, заявив, що "поляки співпрацювали з нацистами". Таким чином, він прокоментував закон про Голокост, який привів до конфлікту у відносинах Польщі з Ізраїлем, Україною і США. Закон вводив кримінальну відповідальність (тюремне ув'язнення на строк до трьох років) за поширення ідей про провину польського народу або держави в злочинах Третього рейху.

Нагадаємо, раніше польський суд став на бік України в суперечці про Інститут національної пам'яті і визнав неконституційними терміни "українські націоналісти" і "Східна Малопольща".

Після цього українська сторона заявила про готовність зняти мораторій на ексгумацію поляків.

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