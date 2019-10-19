Саміт "нормандської четвірки": Путін висунув умови

Президент Росії Володимир Путін у ході телефонної розмови з канцлером Німеччини Ангелою Меркель висунув ряд вимог до саміту "нормандської четвірки". Про це повідомляє прес-служба глави РФ.

Так, відзначається, що розмова відбулася за ініціативою Німеччини.

"Під час обговорення ситуації із врегулюванням в Україні підтверджена важливість неухильного виконання положень мінського "Комплексу заходів" і домовленостей, досягнутих у ході зустрічей на вищому рівні в нормандському форматі. У першу чергу це відноситься до імплементації "формули Штайнмайєра" в українське законодавство, а також до розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення у населених пунктів Золоте і Петрівське", - сказано в повідомленні.

У Кремлі також заявили, що Київ нібито відмовляється відводити з цих населених пунктів свої підрозділи і військову техніку "під різними приводами".

"Що стосується можливого проведення чергового саміту "нормандської четвірки", то він повинен бути ретельно підготовлений і увінчатися конкретними результатами. Домовлено, що відповідна робота продовжиться по лінії помічників лідерів і керівництва зовнішньополітичних відомств", - відзначили у президента РФ.

Як писало РБК-Україна раніше, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Росії Володимир Путін в суботу, 19 жовтня, обговорили підготовку до саміту "нормандської четвірки" в ході телефонної розмови.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Вадим Пристайко сподівається, що нормандська зустріч відбудеться у листопаді. Глава МЗС заявив, що президент Володимир Зеленський намагається вирішити це питання.

Додамо також, Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення у Золотому, то в такому випадку Україна буде шукати інші формати, щоб повернути наших людей.