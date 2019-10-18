У МЗС назвали сроки нормандської зустрічі

Фото: Вадим Пристайко (РБК-Україна)

Нормандська зустріч може відбутись у листопаді

В МЗС сподіваються, що нормандська зустріч відбудеться в листопаді. Про це заявив голова МЗС Вадим Пристайко під час години запитань до уряду, передає кореспондент РБК-Україна.

Пристайко зазначає, що президент Володимир Зеленський намагається вирішити це питання.

"Що стосується того, наскільки ми відчуваємо, що Росія готова рухатись. Саме для цього президент Зеленський намагається зробити все можливе для проведення нормандського саміту. Ми сподіваємось, що наступного місяця ця зустріч відбудеться", - заявив міністр.

Нагадаємо, 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що дата зустрічі у нормандському форматі буде відома наступного тижня.

Крім того, Зеленський заявив, що якщо нормандський формат буде відкладений через те, що не буде розведення у Золотому, то тоді Україна буде шукати інші формати, щоб повернути наших людей.

РБК-Україна писало, президент Росії Володимир Путін вважає, що президент України Володимир Зеленський не може забезпечити розведення сил і техніки на Донбасі. Путін вважає, що причина нібито в націоналістах.