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Саміт НАТО виступив за незалежне розслідування посадки літака Ryanair в Мінську

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Брюссель, Понеділок 14 червня 2021 19:44
Саміт НАТО виступив за незалежне розслідування посадки літака Ryanair в Мінську Фото: у НАТО закликали розслідувати посадку літака в Мінську і арешт блогера (flickr.com/midland-road)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Саміт НАТО в підсумковому комюніке виступив за незалежне розслідування інциденту з примусовою посадкою борту Ryanair в Мінську. Лідери Альянсу також закликали владу Білорусі дотримуватися міжнародного права і поважати права людини.

Про це йдеться у фінальному комюніке саміту НАТО.

"Ми підтримуємо незалежні розслідування, в тому числі проводяться Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО)", - йдеться в документі.

Учасники саміту підкреслили, що підтримують прийняті союзниками заходи щодо білоруської влади і компаній. "Ми закликаємо Білорусь дотримуватися норм міжнародного права, поважати права людини і основні свободи і негайно і беззастережно звільнити всіх політичних в'язнів", - уточнюється в комюніке.

Нагадаємо, 23 травня Білоруський режим примусово посадив літак Ryanair саме для того, щоб затримати Протасевича і його дівчину Софію Сапегу. Протасевич і Сапега були редакторами опозиційних білоруських Telegram-каналів.

Зазначимо, 14 червня заарештованого опозиційного журналіста Романа Протасевича привели на брифінг білоруського Міністерства закордонних справ. Захід був присвячений примусовій посадці літака Ryanair в аеропорту Мінська.

Як повідомляло РБК-Україна, 14 червня в Брюсселі пройшов саміт лідерів держав НАТО. На порядку денному сьогоднішнього саміту була низка нагальних питань, у тому числі і Україна.

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