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Саміт НАТО обговорить співпрацю з Україною та протидію Росії, - Столтенберг

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Брюссель, П'ятниця 11 червня 2021 16:43
Саміт НАТО обговорить співпрацю з Україною та протидію Росії, - Столтенберг Фото: Єнс Столтенберг, генеральний секретар НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Лідери держав НАТО на майбутньому саміті планують обговорити співпрацю з Україною та Грузією. Також на саміті НАТО говоритимуть про протидію Росії та Китаю.

Про це на брифінгу для преси розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю та агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів - України та Грузії", - сказав він.

Столтенберг додав, що лідери країн НАТО також планують оголосити про відкриття центру нових технологій, а також підтвердити прихильність збільшенню військових видатків для захисту світу, заснованого на правилах.

Разом з тим саміт НАТО затвердить нову політику кібернетичної та космічної оборони Альянсу та затвердить політику запобігання сексуальному насильству в ході конфліктів.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Столтенбергом та висловив сподівання, що НАТО на своєму саміті розгляне ефективні кроки для стримування Росії.

Як відомо, саміт НАТО-2021 пройде 14 червня у Брюсселі пройде саміт НАТО-2021. На саміт не запросили ані Україну, ані інших партнерів Альянсу, оскільки цьогорічний формат цього не передбачає.

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