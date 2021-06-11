Саміт НАТО обговорить співпрацю з Україною та протидію Росії, - Столтенберг

Лідери держав НАТО на майбутньому саміті планують обговорити співпрацю з Україною та Грузією. Також на саміті НАТО говоритимуть про протидію Росії та Китаю.

Про це на брифінгу для преси розповів генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми обговоримо вплив на нашу безпеку підйому Китаю та агресивної поведінки Росії, а також підтримку наших партнерів - України та Грузії", - сказав він.

Столтенберг додав, що лідери країн НАТО також планують оголосити про відкриття центру нових технологій, а також підтвердити прихильність збільшенню військових видатків для захисту світу, заснованого на правилах.

Разом з тим саміт НАТО затвердить нову політику кібернетичної та космічної оборони Альянсу та затвердить політику запобігання сексуальному насильству в ході конфліктів.