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Такий формат. У Кабміні пояснили, чому Україну не покликали на саміт НАТО

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Київ, Понеділок 07 червня 2021 21:58
Такий формат. У Кабміні пояснили, чому Україну не покликали на саміт НАТО Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр з питань інтеграції в ЄС та НАТО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина пояснила, чому Україну не запросили на майбутній саміт НАТО. За її словами, відсутність України пов'язана з форматом заходу.

Про це йшлося в ефірі каналу "Україна 24".

Як пояснила віце-прем'єр, цьогорічний саміт НАТО у певному сенсі має позачерговий характер, оскільки спочатку планувався на осінь, але через візит президента США в Європу його вирішили перенести на середину червня.

"Він буде дуже короткий і лише для держав-членів НАТО. Тому ніхто, окрім членів НАТО, не бере участі саме в пленарній частині - ані Україна, ані Грузія, ані будь-яка інша країна, навіть країни з партнерством з розширеними можливостями", - сказала вона.

Водночас Стефанішина зазначила, що лідерам НАТО варто було б вислухати Україну, оскільки на саміті планується обговорення російської агресії.

"Ми вважаємо, що коли розглядається питання російської загрози, мілітаризації Криму, безпекової ситуації в Україні, Україна обов'язково повинна мати можливість виступити, донести свою позицію... Але сам формат саміту передбачає учать лише країн Альянсу", - додала вона.

Нагадаємо, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що цього року саміт Альянсу пройде 14 червня. Він зазначив, що Україну та інших партнерів по НАТО не запросили на цей саміт, оскільки він матиме закритий характер.

Крім того, Столтенберг назвав 9 головних тем порядку денного саміту НАТО-2021. За його словами, серед тем саміту НАТО буде Україна.

Також РБК-Україна писало, що заступник Столтенберга розповів про наміри НАТО на майбутньому саміті підтвердити політику відкритих дверей для України.

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