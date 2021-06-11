Польща домагалася того, щоб Україна була спецгостем на саміті НАТО, - міністр

Польща намагалася домогтися того, щоб Україна була спеціальним гостем саміту НАТО. Цей саміт стартує в Брюсселі 14 червня.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау в інтерв’ю виданню Rzeczpospolita .

За його словами, Варшава домагалася, щоб Україна була спеціальним гостем на саміті.

"На цей раз президент України не отримав запрошення. Кілька днів тому, намагаючись врятувати ситуацію, президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського в Вашингтон, але це станеться після зустрічі з Володимиром Путіним", - зазначив він.

Також він підкреслив, що Польща виступає за перспективу членства в Північноатлантичному альянсі таких країн, як Україна чи Грузія, але вважає, що на даний момент цю проблему вирішити неможливо.