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Президент Єврокомісії залишила саміт ЄС через контакт з хворими COVID-19

Четвер 15 жовтня 2020 18:24
Президент Єврокомісії залишила саміт ЄС через контакт з хворими COVID-19
Фото: Урсула фон дер Ляєн (flickr.com european_parliament)
Автор: Андрій Козловський

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн залишила саміт ЄС для того, щоб піти на самоізоляцію. Таке рішення вона прийняла після контакту зі співробітником її офісу, у якого виявили коронавірус.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила у своєму Twitter.

"Мені щойно повідомили, що сьогодні вранці один із співробітників мого офісу отримав позитивний результат на COVID-19. Результат мого тесту негативний. Однак в якості запобіжного заходу я негайно залишаю Європейську раду, щоб піти в самоізоляцію" - написала вона.

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн 6 жовтня пропустила саміт Україна-ЄС. Тоді вона також пішла на самоізоляцію через контакт з інфікованим коронавірусом.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс самоізолювався на тиждень після контакту з зараженими коронавірусом.

Крім того, президент США Дональд Трамп повідомив про позитивний тест на коронавірус 2 жовтня.

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