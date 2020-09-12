Саміт і контакти на різних рівнях: як Україна планує повернути Крим

Міністерство закордонних справ України готує міжнародну платформу з деокупації Криму. Вона передбачає проведення щорічних самітів і контакти на різних рівнях.

Про це в інтерв'ю lb.ua розповіла перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

За її словами, у стратегії деокупації Криму йдеться про створення платформи. Вона, в свою чергу, задасть багаторівневу рамку, яка буде підтримувати тему Криму на різних рівнях.

"Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого буде ініціювати Україна. Він буде проходити щорічно, ми пропонуємо його проведення в символічний для України день - 26 лютого - день опору Криму російської окупації", - зазначила Джапарова.

На другому рівні плануються контакти міністрів закордонних справ і міністрів оборони, оскільки необхідно піднімати тему мілітаризації Криму з боку Росії.

"Наступний рівень - міжпарламентські зв'язки, робота з головами парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО, робота з депутатами", - додала Джапарова.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленскикй попросив ОБСЄ приділяти більше уваги окупованому Криму.

Віце-прем'єр Олексій Резніков заявляв, що питання про міжнародний майданчик з деокупації Криму знаходиться на серйозному марші.