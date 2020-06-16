Саміт ЄС розгляне реалізацію мінських угод

Лідери країн Європейського союзу розглянуть питання реалізації мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Дане питання буде винесено на саміт Євросоюзу 19 червня.

Про це йдеться в запрошенні голови Ради Європи Шарля Мішеля учасникам саміту.

Саміт пройде за участю всіх 27 країн-членів Євросоюзу в режимі онлайн-конференції.

"В кінці зустрічі ми коротко торкнемося стану реалізації мінських домовленостей", - йдеться в запрошенні.

Центральною темою саміту стане Багаторічні фінансові рамки та План відновлення економіки ЄС.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Олексій Рєзніков заявив, що Україна могла б вийти з Мінських угод, так як вони не є частиною національного та міжнародного законодавства.

міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що життєздатність мінського процесу підтримує Україна з допомогою Німеччини та Франції.

Раніше РБК-Україна писало, що зустріч радників "нормандської четвірки" може відбутися в найближчі тижні.