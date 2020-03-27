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Макрон попередив ЄС про ризик розпаду Шенгену через коронавірус

Новини » В світі     27.03.2020 - 02:34
Макрон попередив ЄС про ризик розпаду Шенгену через коронавірус
Фото: Еммануель Макрон (elysee.fr)

За словами Макрона, на карту поставлено виживання європейського проекту

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що спалах коронавірусу COVID-19 може призвести до розпаду Шенгенської зони. Про це він заявив під час саміту ЄС, що відбувся у форматі відеоконференції, повідомляє Reuters з посиланням на джерело в дипломатичних колах.

За словами французького президента, країни Євросоюзу повинні продемонструвати солідарність на тлі пандемії коронавірусу.

"На карту поставлено виживання європейського проекту. Ризик, з яким ми стикаємося, - це кінець Шенгенської зони", - заявив Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон оголосив про проведення операції "Стійкість" за участю армії для боротьби з поширенням коронавірусу. Макрон зазначив, що військові будуть виконувати "санітарні, логістичні і захисні функції.

Як повідомляло РБК-Україна, Національні збори Франції схвалив у ніч на неділю в першому читанні законопроект про введення надзвичайного санітарного стану, що передбачає запровадження особливих заходів безпеки з боку держави у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У Франції кількість померлих від коронавірусу зросла до 1696 осіб. За добу померли 365 осіб, в тому числі один підліток.

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Новини України шенгенская зонаЕммануель МакронКоронавірус
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