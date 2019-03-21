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Саміт ЄС дасть Британії відстрочку по Brexit до 22 травня, - Reuters

Новини » Політика    21.03.2019 - 19:42
Саміт ЄС дасть Британії відстрочку по Brexit до 22 травня, - Reuters
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Таке рішення буде прийнято за умови, що угода про вихід буде схвалена Палатою громад

Саміт ЄС дасть Великобританії відстрочку по виходу з Європейського союзу (Brexit) до 22 травня. Про це йдеться в проекті підсумкової заяви саміту ЄС з Brexit, на яку посилається Reuters.

Як повідомляється, Європейський союз продовжить термін виходу Британії з блоку до 22 травня за умови, що угода про вихід буде схвалена Палатою громад на наступному тижні.

Нагадаємо, голова Європейського парламенту Антоніо Таяні сьогодні заявив, що Brexit може бути відкладений максимум до 18 квітня. Це останній день, коли можна організувати вибори в Європарламент.

Також координатор Європейського парламенту по Brexit Гі Верхофстадт заявляв, що Європарламент вважає неможливим надання відстрочки виходу Британії з ЄС після 23 травня.

Додамо, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія направила ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти до 30 червня. У листі вона також заявила про намір висунути нові пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку Британії у світлі Brexit.

 

 

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