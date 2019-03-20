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Британія попросила ЄС відстрочити Brexit до 30 червня

Новини » Політика    20.03.2019 - 14:49
Британія попросила ЄС відстрочити Brexit до 30 червня
Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

У листі Тереза Мей заявила про намір висунути нові пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку Британії

Великобританія направила ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти (Brexit) до 30 червня. Про це заявила прем'єр-міністр королівства Тереза Мей, повідомляє Sky News.

Голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер повідомив, що ЄС отримав запит Великобританії про перенесення Brexit, спочатку запланованого на 29 березня

"Сьогодні я написала чолі Євроради Дональду Туску, поінформувавши його про те, що Великобританія просить відстрочки Brexit до 30 червня", - сказала глава уряду.

У листі вона також заявила про намір висунути нові пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку Британії у світлі Brexit.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту на наступному тижні отримає можливість обговорити ситуацію c Brexit.

Відзначимо, минулого тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.

РБК-Україна писало, що Терезі Мей поставили ультиматум щодо виходу Великобританії з Євросоюзу, який призведе до її відставки.

Меркель пообіцяла до останнього боротися за врегульований Brexit Мей проситиме ЄС відтермінувати Brexіt до 30 червня, - BBC
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