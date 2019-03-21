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Brexit може бути відкладений максимум до 18 квітня, - Таяні

Новини » Політика    21.03.2019 - 18:22
Brexit може бути відкладений максимум до 18 квітня, - Таяні
Фото: Антоніо Таяні (European Union 2017 - European Parliament)

18 квітня - це останній день, коли можна організувати вибори в Європарламент

Голова Європейського парламенту Антоніо Таяні заявив, що Brexit може бути відкладений максимум до 18 квітня. Про це повідомляє AP.

Зазначимо, що 18 квітня - це останній день, коли можна організувати вибори в Європарламент.

"Я попросив саміт ЄС, щоб відстрочка була як можна коротше і максимум до 18 квітня", - сказав він.

Нагадаємо, координатор Європейського парламенту по Brexit Гі Верхофстадт заявив, що Європарламент вважає неможливим надання відстрочки виходу Британії з ЄС після 23 травня.

РБК-Україна писало, що Єврокомісія виступає за проведення Brexit до 23 травня 2019 року, або за довгостроковий перенесення цієї процедури. В Брюсселі мають намір рішуче виступити проти ідеї перенесення Brexit на 30 червня.

Додамо, прем'єр-міністр Тереза Мей заявила, що Великобританія направила ЄС офіційний запит про відстрочення виходу країни зі спільноти до 30 червня. У листі вона також заявила про намір висунути нові пропозиції щодо захисту внутрішнього ринку Британії у світлі Brexit.

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