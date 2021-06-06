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Саміт Байдена і Путіна: доступ у повітряний простір над Женевою обмежать

Автор: Юлія Струк

У Швейцарії опрацьовують заходи з обмеження доступу літальних апаратів у повітряний простір над Женевою на час саміту лідерів США і Росії Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Саміт запланований на 16 червня.

Про це повідомляє видання La Tribune de Geneve.

Підкреслюється, що обмеження будуть істотними. Схему обмеження доступу до повітряного простору опрацьовує швейцарське федеральне управління з цивільної авіації спільно з ВВС Швейцарії, рядом федеральних служб і службою авіадиспетчерів.

Зазначено, що вся ця процедура "аналогічна тій, яку використовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі".

Крім того, фахівці з безпеки в останні дні оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем ППО.

Крім того, влада Швейцарії на наступному тижні ухвалить рішення про підключення збройних сил країни до забезпечення безпеки в Женеві на час зустрічі. Зі свого боку, поліція кантону Женева вже прийняла рішення на час цього заходу взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, колумніст газети Tribune de Genève Ален Журдан вважає, що саміт президентів США і РФ може пройти не в швейцарській Женеві. Зустріч може відбутися на одній з вілл недалеко від міста.

Як писало РБК-Україна, Байден заявив, що підтримує Європу і її цінності. Глава США запевняє європейців, що це не зміниться і після зустрічі з російським колегою.

При цьому Путін не очікує "нічого підривного" від зустрічі з Байденом, але сподівається, що зустріч буде позитивною.

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Новини України Володимир ПутінДжозеф БайденЖенева