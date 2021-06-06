Саміт Байдена і Путіна: доступ у повітряний простір над Женевою обмежать

У Швейцарії опрацьовують заходи з обмеження доступу літальних апаратів у повітряний простір над Женевою на час саміту лідерів США і Росії Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Саміт запланований на 16 червня.
Підкреслюється, що обмеження будуть істотними. Схему обмеження доступу до повітряного простору опрацьовує швейцарське федеральне управління з цивільної авіації спільно з ВВС Швейцарії, рядом федеральних служб і службою авіадиспетчерів.
Зазначено, що вся ця процедура "аналогічна тій, яку використовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі".
Крім того, фахівці з безпеки в останні дні оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем ППО.
Крім того, влада Швейцарії на наступному тижні ухвалить рішення про підключення збройних сил країни до забезпечення безпеки в Женеві на час зустрічі. Зі свого боку, поліція кантону Женева вже прийняла рішення на час цього заходу взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.
Нагадаємо, колумніст газети Tribune de Genève Ален Журдан вважає, що саміт президентів США і РФ може пройти не в швейцарській Женеві. Зустріч може відбутися на одній з вілл недалеко від міста.
Як писало РБК-Україна, Байден заявив, що підтримує Європу і її цінності. Глава США запевняє європейців, що це не зміниться і після зустрічі з російським колегою.
При цьому Путін не очікує "нічого підривного" від зустрічі з Байденом, але сподівається, що зустріч буде позитивною.