Саміт Байдена і Путіна: доступ у повітряний простір над Женевою обмежать

Підкреслюється, що обмеження будуть істотними. Схему обмеження доступу до повітряного простору опрацьовує швейцарське федеральне управління з цивільної авіації спільно з ВВС Швейцарії, рядом федеральних служб і службою авіадиспетчерів.

Зазначено, що вся ця процедура "аналогічна тій, яку використовують під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі".

Крім того, фахівці з безпеки в останні дні оглянули пляж "О-Вів" на березі Женевського озера на випадок, якщо там потрібно буде встановлювати компоненти систем ППО.

Крім того, влада Швейцарії на наступному тижні ухвалить рішення про підключення збройних сил країни до забезпечення безпеки в Женеві на час зустрічі. Зі свого боку, поліція кантону Женева вже прийняла рішення на час цього заходу взяти в оренду кілька одиниць бронетехніки.