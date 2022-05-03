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У США Немає даних про допомогу Китаю Росії у війні проти України, - Пентагон

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Вашингтон, Вівторок 03 травня 2022 02:54
У США Немає даних про допомогу Китаю Росії у війні проти України, - Пентагон Джон Кірбі (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

У Пентагоні заявили, що не бачили свідчень відправки озброєнь у РФ з інших держав або спроб Росії отримати таку допомогу. Про це заявив прес-секретар американського оборонного відомства Джон Кірбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Я не бачив жодних свідчень того, що вони отримували зовнішню військову допомогу від третіх країн, — сказав представник Пентагону. - Я просто не бачив жодних ознак того, що вони намагаються використовувати зовнішні джерела в інших урядах або інших державах".

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер також заявив, що американська сторона в цей час не бачить, щоб Китай надавав Росії допомогу на Україні.

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