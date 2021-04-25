Лідери АСЕАН домовились про припинення насильства в М'янмі
Лідери країн під час саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії у Джакарті заявили про домовленість щодо припинення насильства в М'янмі. Там військові захопили владу.
Про це повідомляє DW.
Про домовленість із військовим режимом повідомив після саміту АСЕАН прем'єр-міністр Малайзії Мухіддін Ясін.
Додається, що був досягнутий консенсус за п'ятьма пунктами: припинення насильства, конструктивний діалог між усіма сторонами, призначення спеціального посланника АСЕАН щодо сприяння діалогу, прийняття допомоги та візит посланника в М'янму.
На саміті був присутній лідер військової влади М'янми генерал Мін Аунг Хлайн. Водночас противники військового перевороту звернулися в Інтерпол із проханням заарештувати генерала під час його поїздки та почати розслідування злочинів проти людяності.
Як відомо, 1 лютого після виборів в М'янмі військові захопили владу і заарештували президента. Вони влаштували переворот, через який на вулицях почалися протести.
Раніше повідомлялося, що військові в М'янмі передадуть владу в країні після того, як там пройдуть нові й чесні вибори.