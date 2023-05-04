На саммите в Вильнюсе формат Совета Украина-НАТО могут обновить, - Стефанишина

На саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе могут презентовать Совет Украина-НАТО в формате 32 вместо 31+1.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
"В настоящее время есть предложение относительно объявления на саммите в Вильнюсе о создании Совета Украина-НАТО в формате 32, а не 31+ 1, как предусматривает комиссия Украина-НАТО, которую мы сейчас имеем. Мы рассматриваем создание Совета как инструмент для подготовки, обсуждения решений в Саммит Альянсу в Вашингтоне к 75-й годовщине создания НАТО", - сказала она.
Кроме этого, продолжается работа над созданием Совместного центра Украина-НАТО для подготовки, тренировки, анализа и обмена опытом.
Напомним, что Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия и Швеция заверили, что поддерживают вступление Украины в Евросоюз и НАТО.
Также мы писали, что, по словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, наша страна ожидает получения графика членства в НАТО на саммите Альянса в июле.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.