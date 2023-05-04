На саміті в Вільнюсі формат Ради Україна-НАТО можуть оновити, - Стефанішина

На саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі можуть презентувати Раду Україна-НАТО у форматі 32, замість 31+1.
Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.
"Наразі є пропозиція щодо оголошення на саміті у Вільнюсі про створення Ради Україна-НАТО у форматі 32, а не 31+ 1 як передбачає Комісія Україна-НАТО, яку ми зараз маємо. Ми розглядаємо створення Ради як інструмент для підготовки, обговорення рішень до Саміту Альянсу у Вашингтоні до 75 річниці створення НАТО", - сказала вона.
Крім цього, наразі триває робота над створенням Спільного центру Україна-НАТО для підготовки, тренування, аналізу та обміну досвідом.
Нагадаємо, що Данія, Ісландія, Норвегія, Фінляндія та Швеція запевнили, що підтримують вступ України до Євросоюзу та НАТО.
Також ми писали, що, за словами глави МЗС України Дмитра Кулеби, наша країна очікує на отримання графіку членства в НАТО на саміті Альянсу в липні.
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