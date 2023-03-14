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Зеленский встретился с премьером Исландии

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Украина, Вторник 14 марта 2023 17:06
Зеленский встретился с премьером Исландии Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский во вторник, 14 марта, встретился с премьер-министром Исландии Катрин Якобсдоттир. Они обсудили поддержку Украины и борьбу нашей страны против России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, во время встречи была обсуждена работа по привлечению России к ответственности за военные преступления, совершенные в Украине.

"Рассмотрели имплементацию украинской формулы мира. Также обсудили ход и перспективы восстановления Украины. Акцентировал на перспективах использования опыта Исландии в сфере "зеленой" энергетики и пригласил исландский бизнес уже сейчас инвестировать в соответствующие проекты в нашем государстве", - рассказал президент.

Зеленский поблагодарил Якобсдоттир и его народ за политическую, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Кроме этого, были обсуждены вопросы ядерной безопасности, которую Россия ставит под угрозу.

По результатам встречи была подписана Совместная декларация президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Исландии Катрин Якобсдоттир.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в пятницу, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Граммом.

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