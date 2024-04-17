На саммите ЕС уделят больше внимания Ближнему Востоку, чем Украине, - Politico

Издание отмечает, что вероятно, больше внимания будет занимать конфликт на Ближнем Востоке, чем Украина.

Тем не менее, ЕС, похоже, намерен пройти через дипломатические процедуры, чтобы показаться глобальной державой, которая может поколебать печально известного упрямого премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Лидеры 27 стран попытаются убедить Израиль не развязывать полномасштабную ближневосточную войну, напав на Иран, обратятся с просьбой избежать еще большего пожара в Ливане, а некоторые европейские страны будут настаивать на введении еще больших санкций против Ирана.

Согласно проекту выводов Совета ЕС, они призовут "все стороны проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут усилить напряженность в регионе". Это не заставит дрожать ни израильтян, ни иранцев.

Если у какой-либо страны ЕС и есть скромные рычаги влияния, то это Франция, которая присоединилась к США и Великобритании, чтобы помочь противостоять иранскому шквалу из 300 беспилотников и ракет, выпущенных в субботу. Преимущество Парижа в том, что он является частью антииранской коалиции, заключается в попытке сдержать израильских ястребов, но нет никаких сомнений в том, что именно послание президента США Джо Байдена действительно имеет значение.