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Саммит Украина-ЕС. Одной из тем будут предварительные переговоры по вступлению, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

На саммите Украина-ЕС одной из тем станут предварительные переговоры по вступлению нашей страны в европейское сообщество. Мероприятие пройдет в Киеве 3 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в интервью чешскому изданию Denik.

"3 февраля состоится очередной саммит Украина-ЕС, одной из ключевых тем которого станут предварительные переговоры по членству нашей страны в Европейском союзе", - сказал глава МИД.

Он добавил, что Украина в этот исторический период готова к изменениям и работе, чтобы ускорить евроинтеграцию. Однако он отметил, что решение о вступлении Украины в ЕС зависит также от политической воли всех членов.

"Сегодня Украина делает все, чтобы в кратчайшие сроки стать членом ЕС. У нас есть все необходимые предпосылки и потенциал, а также политическая воля для скорейшего выполнения всех рекомендаций Еврокомиссии. В то же время членство Украины в ЕС зависит от общего политического решения всех стран объединенной Европы и от преимуществ, которые мы предлагаем европейскому сообществу", - подчеркнул он.

Напомним, недавно председательствующая в Евросоюзе Швеция подтвердила, что саммит Украина-ЕС состоится в Киеве 3 февраля.

Также, по словам посла ЕС в Украине Матти Маасикаса, в ходе предстоящего саммита планируется обсудить начало переговоров по членству Украины.

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Дмитрий КулебаЕвросоюзМЗСВступление в ЕС