Саміт Україна-ЄС. Однією з тем будуть попередні переговори щодо вступу, - Кулеба

"3 лютого відбудеться черговий саміт Україна-ЄС, однією з ключових тем якого стануть попередні переговори щодо членства нашої країни в Європейському союзі", - сказав глава МЗС.

Він додав, що Україна у цей історичний період готова до змін та роботи, аби пришвидшити євроінтеграцію. Проте він зазначив, що рішення про вступ України до ЄС залежить також від політичної волі всіх членів.

"Сьогодні Україна робить усе, щоб у короткий термін стати членом ЄС. У нас є всі необхідні передумови та потенціал, а також політична воля для якнайшвидшого виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Водночас членство України в ЄС залежить від спільного політичного рішення всіх країн об’єднаної Європи та від тих переваг, які ми пропонуємо європейській спільноті", - наголосив він.