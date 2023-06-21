Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией

Сможет ли Украина получить гарантии безопасности и четкие заверения в будущем вступлении в НАТО на саммите в Вильнюсе и какой была дорога Киева к вступлению в Альянс - подробно в материале РБК-Украина.

Через три недели, 11-12 июля в Вильнюсе состоится очередной саммит НАТО. Учитывая российскую агрессию против Украины, он точно не станет рядовым событием. Но станет ли саммит для Украины эпохальным – вопрос еще открыт.

Пожелания, скорее, даже требования Украины к Альянсу давно известны. Киеву нужны две вещи: фиксация будущего членства в НАТО с четким планом вступления (но без обременительного многолетнего ПДЧ) и гарантии безопасности на период до присоединения к Альянсу.

Позиция Украины озвучивается достаточно категорично. "Я хочу быть очень откровенным с нашим обществом. И если мы понимаем, что нас там не ждут и гарантий нам никто на бумаге не даст – юридические гарантии, не "Будапештские гарантии", а серьезные гарантии – то для чего мы встречаемся, чтобы что?" – заявил на недавней встрече с украинскими журналистами президент Владимир Зеленский. В случае если этих задач достичь не удастся, глава государства в Вильнюс, очевидно, вообще не поедет.

Один из западных собеседников РБК-Украина отметил, что подобная категоричность украинского президента в целом понятна – и фактически стандартная практика любых переговоров. С самого начала полномасштабной войны Зеленский ставил планку требований к Западу очень высоко – и в конце концов, по многим пунктам, Украина в конце концов достигала желанного.

В то же время, на Западе есть опасения, что категоричность украинской власти (в частности, если Зеленский действительно показательно не приедет в Вильнюс) может внести трещину в отношения между Альянсом и Украиной, однозначным бенефициаром чего станет Россия.

Другой риск – возможность раскола между "украинооптимистами", поддерживающими скорейшую интеграцию Украины в НАТО (Польша, страны Балтии и т.п.), и "украиноскептиками", занимающими более сдержанную позицию (в частности Германия).

Практика показывает, что достичь консенсуса между всеми странами НАТО, которых сейчас насчитывается 31, бывает достаточно непросто – особенно когда речь идет о каком-то противоречивом вопросе. Достаточно взглянуть на эпопею со вступлением в НАТО Швеции и Финляндии, которая пока завершилась только наполовину. А к Украине в любом случае вопросов будет не меньше, чем к скандинавам.

Соединенные Штаты, безусловно, играют в Альянсе доминирующую роль, для многих союзников позиция Вашингтона является маяком (это прекрасно видно на примере поставок в Украину западного оружия ) – однако не стоит считать, что по любому принципиальному вопросу США могут легко "сломать через колено". кого-то из скептиков. Особенно если речь идет не об одной-единственной стране, а о нескольких (очевидно, это как раз случай Украины).

Официального приглашения в НАТО в Вильнюсе Украина не получит (фото: Getty Images)

В последние недели РБК-Украина официально и неформально общалось со многими украинскими и западными собеседниками по теме гарантий безопасности. Все они признают: по состоянию на данный момент никакой определенности нет.

В том числе и на базовый вопрос: что именно должны являть собой эти гарантии. Путаницы добавляет и то, что даже видение украинской власти по поводу гарантий существенно менялось со временем. Так, когда концепция гарантий была озвучена впервые (на дальних уже переговорах в Стамбуле в конце марта прошлого года), украинские власти уверяли, что речь будет идти об определенных гарантиях "мощнее коллективной безопасности НАТО", что априори выглядело нереалистично.

Впоследствии стало ясно, что до полноценного вступления Украины в Альянс ни одна страна не посылает сюда своих солдат, чтобы воевать с россиянами. По сути, гарантии в их украинском видении сейчас предусматривают продолжение текущей западной военной и финансовой поддержки, сохранение санкций против России и тому подобное. Все, что есть сейчас, но более формализовано, более обязывающе и конкретно – и закреплено целым пакетом договоров со странами-гарантами. И первый этап – многосторонний рамочный договор, Украина хотела бы подписать уже на саммите в Вильнюсе.

Насколько это реалистичная перспектива – вероятно, станет понятно уже ближе к саммиту, где-то через неделю-полторы. По информации РБК-Украина, Киев предлагает партнерам взять на себя достаточно конкретные обязательства по поставкам оружия и другой помощи, а те, в свою очередь, тяготеют к более декларативным формулировкам. Один из информированных собеседников РБК-Украина во власти предположил, что окончательно система гарантий безопасности будет формализована вплоть до завершения войны с РФ, параллельно с неким "мирным договором".

Не больше ясности и в вопросе вступления в НАТО. Украина хочет получить четкие заверения в том, что после завершения войны с Россией членство в НАТО станет вопросом решенным, с коротким переходным этапом. Для этого в Вильнюсе нужно получить заверение, что Украина будет членом НАТО – а не повторение стандартных формулировок о "политике открытых дверей".

На данный момент уже с 20 странами-членами Альянса подписаны декларации о поддержке членства Украины в НАТО – но не все из них предполагают, что это непременно произойдет в обозримой перспективе после завершения войны.

Сообщения топовых западных медиа со ссылкой на их информированные источники ситуацию не столько проясняют, как запутывают. К примеру, по информации Politico, генсек НАТО Йенс Столтеберг якобы неофициально сообщил, что все большее число стран НАТО готовы утвердить упрощенную процедуру вступления Украины в Альянс, без выполнения ПДЧ. По данным Axios, такую позицию поддержал и лично президент США Джо Байден. Впрочем, сам Байден вскоре эту информацию публично опроверг.

На сегодняшний день понятно, что официального приглашения в НАТО в Вильнюсе Украина не получит – об этом открыто заявил Столтеберг, который за последние полтора года стал значительно активнее поддерживать Украину, чем до полномасштабной войны.

А союзники, вероятно, предложат Украине изменить формат сотрудничества – вместо Комиссии Украина-НАТО создать Совет Украина-НАТО . Это будет означать более тесное сотрудничество с Альянсом, хотя широкой украинской аудитории представить замену Комиссии на Раду как большую победу будет очень непросто. Так что в Киеве к такой идее отнеслись довольно осторожно. "Учредить Совет Украина-НАТО без решительного шага к членству – все равно, что предоставить танк без орудия. НАТО нужна Украина как государство-член альянса, а не просто привилегированный партнер", – заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Во всяком случае, получить по итогам вильнюсского саммита официальный документ – коммюнике саммита – в котором было бы четко указано, что Украина точно станет членом НАТО после завершения войны, пока выглядит крайне сложной задачей, ведь под этим документом нужно будет собрать подписи всех 31 члена Альянса.

Дорога Украины к полноценному членству в НАТО точно будет очень терниста – а пока РБК-Украина напоминает о пути, который Киев уже прошел на пути евроатлантической интеграции.

Проба пера

Партнерство Украины и НАТО началось практически сразу после развала Советского союза. В 1992 году, при каденции Леонида Кравчука, Украину впервые посетил генеральный секретарь Альянса. О вступлении в Альянс тогда речь не шла, но по результатам визита Украина получила статус страны-партнера НАТО, в котором остается по сей день.

В 1993 году Верховная рада утвердила основные направления внешней политики Украины, среди которых значилось сотрудничество с Альянсом. Через год Украина присоединилась к программе "Партнерство ради мира". А уже в 1995 году была одобрена первая индивидуальная программа партнерства с НАТО.

Генсек НАТО впервые посетил Украину в 1992 году (фото: nato.int)

В июле 1997 года на саммите в Мадриде был подписан один из основополагающих документов для отношений Украины с НАТО – Хартия об особом партнерстве. Это значительно расширило возможности сотрудничества. Осенью того же года положили начало Комиссии Украина-НАТО.

В 2002 году президент Леонид Кучма, объявил, что Украина хочет вступить в НАТО. "Дальнейшее поддержание внеблокового статуса бесперспективно для Украины, в некоторых случаях и вредно", – объяснял такое решение тогдашний секретарь СНБО Евгений Марчук.

В том же году на Пражском саммите был подписан План действий НАТО-Украина, который был аналогом Плана действий по членству (ПДЧ), который подписывают с НАТО все кандидаты на вступление в Альянс. В документе для Украины специально изменили последовательность разделов и их названия, чтобы не было большого сходства с ПДЧ. Сегодня такой шаг объясняют тем, что НАТО не слишком верило в искренность евроатлантических стремлений Кучмы.

Впервые о намерении привести Украину в НАТО заявил Кучма (фото: Getty Images)

Приблизительный срок вступления в НАТО был определен в 5-10 лет. Это означало, что Украина, при оптимистическом сценарии, могла бы присоединиться к Альянсу в 2007 или 2008 году.

Но евроатлантическая политика администрации Кучмы продержалась недолго. В 2004 году Кучма исключил из Военной доктрины положение о вступлении Украины в НАТО. В том же году в стране состоится "Оранжевая революция", а к власти придет Виктор Ющенко.

Ющенко – Да, НАТО – Нет

Приход Ющенко к власти на фоне "Оранжевой революции" знаменовал отказ Украины от кучмовской многовекторности и взятие курса на евроатлантическую интеграцию. В 2005 году Украина и НАТО активизировали диалог о членстве. Намерение присоединиться к НАТО снова вернулось в Военную доктрину.

В том же году Ющенко принял участие в саммите Альянса в Брюсселе, где Украина была единственной не "натовской" страной. Тогда Ющенко заявил о желании Украины присоединиться к ПДЧ в НАТО. "Мы хотим видеть Украину интегрированной и в ЕС, и в Североатлантический блок", – говорил он после заседания Альянса.

Ющенко возобновил движение Украины в НАТО после ухода Кучмы (фото: Getty Images)

В апреле 2006 года пресс-секретарь генсека НАТО Джеймс Аппатурай заявил, что все страны НАТО поддерживают скорейшую интеграцию Украины. В том же году прошли заседания Комиссии Украина-НАТО и Совета евроатлантического партнерства с участием украинского министра обороны.

Но, несмотря на такую активизацию, вступление в НАТО не пользовалось поддержкой среди населения. Если в июне 2002 года количество сторонников и противников НАТО было равным – 32%, то в июле 2006 года опросы были не в пользу Альянса – против вступления были 63%.

Весной 2006 года в Украине прошли парламентские выборы, по результатам которых правительство возглавил Виктор Янукович. Движение в НАТО остановилось, но не надолго. Уже через год Ющенко распустит Кабмин Януковича, а после перевыборов коалиционное правительство возглавит Юлия Тимошенко.

В 2006 году украинцы не поддерживали членство в НАТО (фото: Getty Images)

В середине января 2008 года Ющенко, Тимошенко и тогдашний спикер парламента Арсений Яценюк направят совместное письмо генсеку НАТО Яапу Де Хооп Схефферу. В этом историческом документе, получившем название "письмо трех", Киев попросил рассмотреть возможность присоединения Украины к ПДЧ на саммите в Бухаресте.

Но за месяц до саммита украшенный "регионалами" воздушными шарами с надписью "НАТО - НЕТ" парламент поддержит постановление о том, что решения о присоединении к ПДЧ и вступлении Украины в Альянс принимается только по результатам всеукраинского референдума.

Бухарестская измена

Бухарестский саммит в апреле 2008 года оказался провальным для Украины. Украина, как и Грузия, не получили ПДЧ. В НАТО тогда заверили, что Киев когда-нибудь присоединится к Альянсу и пообещали, что вернутся к этому вопросу в декабре.

"НАТО приветствует евроатлантические стремления Украины и Грузии по поводу членства в НАТО. Мы достигли согласия, что эти страны будут членами НАТО", – сказал тогда генсек Яап Де Хооп Схеффер.

Формальным поводом для отказа в предоставлении Киеву ПДЧ на саммите в Бухаресте стала политическая нестабильность в Украине. Но влияние на такое решение стран НАТО оказала и позиция России. На саммит был приглашен российский президент Владимир Путин.

Путин на саммите НАТО выступил против членства Украины и Грузии (фото: Getty Images)

В своем обращении к генсеку НАТО Путин выступил против присоединения Украины и Грузии к Альянсу. Он заявил, что Украина – "сложное государство из подаренных территорий", треть населения которого якобы составляют этнические россияне. Также Путин намекал и на территориальные претензии на Крым.

"Это сложное государственное образование. И если еще внести туда "натовскую" проблематику, это вообще может поставить на грань существования самой государственности. Кто нам может сказать, что у нас там нет никаких интересов? Юг, юг Украины полностью, там только одни россияне. Крым просто получен Украиной решением Политбюро ЦК КПСС. Мы ничего стараемся не возбуждать, очень аккуратно действуем, но мы просим и наших партнеров действовать также взвешенно", – говорилось в его речи на саммите.

Уже в 2023 году Кондолиза Райс, которая в 2008 году была госсекретарем США, рассказала, что Вашингтон и другие члены НАТО были готовы предоставить Украине ПДЧ на саммите в Бухаресте, но из-за позиции Путина отказались от этой идеи.

"В тот день мы решили, что этого нельзя сделать. Несмотря на то, что США и президент Буш были уверены, что время предоставить Украине ПДЧ пришло", - пояснила она, вспомнив, как Путин на саммите называл Украину "ненастоящей" и "нераздельной с РФ".

По мнению же Ющенко, движение Украины в НАТО потерпело неудачу на саммите в Бухаресте из-за позиции Германии и Франции, призывавших не спешить с решением о ПДЧ. По его словам, тогдашний немецкий канцлер Ангела Меркель объясняла свою позицию тем, что только треть украинцев поддерживали тогда членство в НАТО.

"С Меркель состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Она говорит: господин президент, одна из проблем, которая нас останавливает, это то, что на сегодняшний день только треть украинцев разделяют проект НАТО. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы. Это слабые аргументы, на которых не могло базироваться то решение", – рассказывал Ющенко в одном из телеэфиров.

Германия и Франция были против решения по Украине на саммите в Бухаресте (фото: Getty Images)

Через несколько месяцев после Бухарестского саммита Путин развяжет войну против Грузии. А в Украине через два года к власти пришел Янукович, который закрепил в законодательстве внеблоковый статус. Вопрос НАТО был снят с повестки дня, а Украина начала сближение с РФ.

Возобновление курса в НАТО

Украина возобновила свой курс в НАТО после революции достоинства и начала российского вторжения в Крым и на Донбасс. В частности, в декабре 2014 года Рада отменила внеблоковый статус.

Поддержка членства в НАТО среди украинского населения также увеличилась. В 2014 году опросы показывали 47,8% за вступление в Альянс и 32,4% – против. Но в 2017-2018 годах уровень поддержки снизился до 41%.

В сентябре 2018 тогдашний президент Петр Порошенко внес в парламент предложение закрепить стремление вступить в НАТО и ЕС в Конституции. Соответствующий законопроект был одобрен нардепами незадолго до президентских выборов в 2019 году.

Порошенко закрепил вступление в НАТО на уровне Конституции (фото: twitter.com/poroshenko)

Тогда такую инициативу Порошенко объясняли нежеланием допустить "реванш" в случае прихода к власти пророссийских сил. В таком случае для отказа от движения в НАТО пришлось бы снова менять Конституцию, а найти для этого нужные 300 голосов в парламенте было бы не так просто.

Но, несмотря на опасения "реванша", к власти в 2019 году пришел Владимир Зеленский, который продолжил вести Украину в НАТО, а в октябре следующего года во время визита в Британию заявил, что Киев хочет получить ПДЧ.

Зачем Украина требовала ПДЧ и почему передумала

Весной 2021 года на фоне обострения ситуации на оккупированном Донбассе Россия начала активно стягивать войска к границам Украины. Чтобы нивелировать угрозу украинские власти решили получить ПДЧ, считая, что это станет сигналом НАТО для России начать деэскалацию.

В начале апреля Зеленский обратился к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и призвал принять решение о ПДЧ. "Господин Столтенберг, мы привержены реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить. НАТО – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе. ПДЧ для Украины станет настоящим сигналом для России", – написал тогда Зеленский в Twitter.

Предоставление ПДЧ на саммите в Брюсселе фактически означало бы начало присоединения Украины к НАТО, что должно было бы стать препятствием для нового нападения РФ. Но, как уже известно, решения о ПДЧ на саммите не было, а уже 24 февраля 2022 года Путин приказал войскам начать полномасштабное вторжение.

Такое развитие событий заставило Киев отказаться от ПДЧ и перейти к более радикальным шагам – официально подать заявку на вступление в НАТО.

Украина после вторжения РФ подала заявку на вступление в НАТО (фото: president.gov.ua)

После начала российского вторжения Финляндия и Швеция ускоренно, без предварительного ПДЧ, подали заявку в НАТО, что показало, что такой сценарий возможен. Поэтому 30 сентября 2022 года Украина направила НАТО и свою официальную заявку, подчеркнув, что уже готова присоединиться к Альянсу.

"Украина как страна и Вооруженные силы Украины стали членами НАТО. Де-факто, но не де-юре. Потому что у нас есть оружие и понимание, как его использовать. Я уверен, что в ближайшем будущем мы станем членами НАТО де-юре" , – заявлял министр обороны Украины Алексей Резников.

Полномасштабная война кардинально повлияла и на отношение к НАТО самих украинцев. В октябре 2022 года соцопросы показывали рекордную поддержку – 83%. Против были всего 4%.

Почему Россия против Украины в НАТО

Главным и, пожалуй, единственным противником Украины в НАТО является Россия. Путин болезненно относится к расширению Альянса. Он постоянно обвиняет НАТО в якобы нарушении договоренности о нерасширении на восток, и утверждает, что когда-то РФ якобы получила право вето на расширение Альянса.

Речь идет об обещании, которое госсекретарь США Джеймс Бейкер якобы дал президенту РФ Борису Ельцину в 1990 году, что НАТО ни на дюйм не расширится на восток. После этого последовало пять этапов расширения Альянса.

В мае 1997 года Ельцин вообще заявил, что Москва получила право вето на расширение НАТО. Но такого обещания не было закреплено ни в одном документе. Уже в 2022 году эти заявления стали одной из надуманных причин РФ для вторжения в Украину.

"Слушайте, в 1990 году нам сказали: "Ни одного дюйма на восток", и это обещание было нарушено. В 1997 году нам сказали, что мы получим право вето, и это тоже нарушено. Мы не можем доверять Западу. Поэтому я должен демилитаризировать Украину", – объяснял свое решение Путин.

Путин всегда болезненно воспринимал возможность вступления Украины в НАТО (фото: Getty Images)

Еще одной надуманной российской причиной, почему Украина не может быть в НАТО, была якобы угроза безопасности самой РФ. "Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, или, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?” – истерил Путин.

Также глава Кремля боялся, что, став членом НАТО, Украина решит силой возвращать Крым и Донбасс. Это, как утверждал Путин, привело бы к конфликту между Альянсом и РФ, поскольку могла бы быть активирована 5-я статья устава НАТО.

Однако на подобные заявления Путина в НАТО давали четкий и однозначный ответ – не России решать, будет ли Украина в Альянсе.