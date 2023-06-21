ua ru
Ср, 21 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НАТО примет "многолетний пакет помощи" для Украины на саммите в июле, - Столтенберг

Новина українською →
Украина, Среда 21 июня 2023 10:46
НАТО примет "многолетний пакет помощи" для Украины на саммите в июле, - Столтенберг Фото: генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине дальнейшую помощь в модернизации ВСУ. Уже на саммите в июле будет принято соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

"В ходе саммита союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО", - заявил он.

По словам Столтенберга, благодаря этой помощи украинские военные "должны совершить переход от армии, основанной на старой советской модели, к современной военной силе, которая работает по стандартам НАТО".

Он также упомянул о продвижении украинских сил на фронте в этом контексте.

"Мы видим, как Украина снова получает землю после нескольких месяцев обучения и оснащения своей армии. Но местность сложная, и российская армия создала сильные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Украинцам непросто двигаться вперед - поэтому так важна поддержка, - констатировал он.

Саммит НАТО в июле

Саммит Североатлантического Альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления" после саммита. При этом по словам президента Владимира Зеленского, Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада.

Ранее Столтенберг заявлял, что члены НАТО пошлют сильное сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, который подаст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО
NEWS
Инвестиции для восстановления Украины. О чем будут говорить на Лондонской конференции
Инвестиции для восстановления Украины. О чем будут говорить на Лондонской конференции
DAILY
Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией
Дмитрий Левицкий, Милан Лелич Кандидат на защиту. Почему Украине не было места в НАТО и что изменила война с Россией