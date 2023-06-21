НАТО примет "многолетний пакет помощи" для Украины на саммите в июле, - Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал Украине дальнейшую помощь в модернизации ВСУ. Уже на саммите в июле будет принято соответствующее решение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt .

"В ходе саммита союзники примут многолетний пакет помощи, который приведет Украину в соответствие со стандартами НАТО", - заявил он.

По словам Столтенберга, благодаря этой помощи украинские военные "должны совершить переход от армии, основанной на старой советской модели, к современной военной силе, которая работает по стандартам НАТО".

Он также упомянул о продвижении украинских сил на фронте в этом контексте.

"Мы видим, как Украина снова получает землю после нескольких месяцев обучения и оснащения своей армии. Но местность сложная, и российская армия создала сильные оборонительные позиции, в том числе минные поля и противотанковые заграждения. Украинцам непросто двигаться вперед - поэтому так важна поддержка, - констатировал он.

Саммит НАТО в июле

Саммит Североатлантического Альянса состоится в Вильнюсе 11-12 июля.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина ожидает получить "четкий график вступления" после саммита. При этом по словам президента Владимира Зеленского, Украине нужны четкие гарантии безопасности от Запада.

Ранее Столтенберг заявлял, что члены НАТО пошлют сильное сообщение о поддержке и солидарности с Украиной, который подаст четкий сигнал о том, что будущее Украины в НАТО".