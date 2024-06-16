Саммит мира завершился. У Зеленского объяснили, что будет дальше

В эти выходные в Швейцарии прошел первый саммит мира, инициированный Украиной. На нем присутствовали представители более 100 стран и международных организаций.

Президент Владимир Зеленский провел ряд дипломатических встреч по привлечению партнеров в поддержке Украины. После завершения саммита Зеленский рассказал, что Украина уже начинает работать над следующей встречей.

Позже Жовква рассказал о деталях того, какими будут следующие шаги Украины по завершению первого саммита мира.

По его словам, сейчас состоятся тематические мероприятия по каждому пункту на уровне министров и советников. В частности, у Украины уже есть соответствующая готовность к их организации от ряда стран.

Это Франция, Чехия, Турция, Кения, Саудовская Аравия, Соединенные Штаты, Норвегия, Польша, Канада, Катар, Чили, Финляндия, Нидерланды, Германия, Великобритания.

"После этого выходим на второй Саммит, который должен заложить основы длительного и справедливого мира", - сообщил Жовква.

Саммит мира в Швейцарии

На выходных в Швейцарии был проведен саммит мира, на котором были рассмотрены три ключевых вопроса украинской формулы мира: ядерная безопасность, обеспечение продовольствием и обмен пленными.

По результатам саммита ряд стран поддержали совместное коммюнике. Подробно об этом – читайте в материале РБК-Украина.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, документ будет открыт. То есть, даже после завершения саммита страны смогут подписать декларацию.

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